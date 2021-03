Entrevistamos a Kikuo Ibe, el creador del icónico G-Shock de Casio

En un mundo dominado por los relojes inteligentes, G-Shock de Casio se ha sabido mantener vigente, ya sea con modelos que dan pequeños pasos hacia ese mundo, o siendo un emblema en el streetwear.

Tuvimos el honor de hablar con Kikuo Ibe, el ingeniero de la marca de cuya mente nació el G-Shock. Japonés, de casi 70 años, sigue extremadamente vigente y consciente del mercado al que enfrenta su emblemático reloj.

¿Cómo nace la idea de hacer un reloj virtualmente indestructible?

Solía usar un reloj con un gran valor sentimental ya que mi papá me lo regaló para celebrar mi entrada a la enseñanza media. Un día, se me cayó en la oficina de Casio y se rompió en pedazos. Quedé realmente sorprendido en ese momento, y deseé que pudiese haber sido "un reloj durable que no se rompiera incluso con tratos bruscos".

Este fue el comienzo del desarrollo de G-SHOCK.