Elon Musk explica por qué explotó su cohete SN10 de SpaceX luego de aterrizar

SpaceX y Elon Musk han tenido semanas pesadas gracias a las últimas pruebas de lanzamiento de su cohete Starship que han salido mal, muy mal.

De hecho, el último test de despegue que se realizó con su prototipo SN10 llegó a grados casi cómicos. Ya que realizó todo bien, excepto la última parte. Donde la nave pudo aterrizar para explotar en el suelo poco tiempo después.

Durante un buen rato tuvimos la duda de cómo fue que sucedió algo así luego de aparentemente haber realizado las maniobras lo suficientemente bien para librar con éxito la prueba.

Hoy por fin tenemos una explicación y nos la da el propio Elon Musk.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el hombre detrás de SpaceX y Tesla Motors explicó a grandes rasgos qué fue lo que salió mal en la prueba con el SN10.

De acuerdo a los datos obtenidos por las investigaciones preliminares el punto crucial de la explosión tendría relación con el motor del cohete:

Fair point. If autogenous pressurization had been used, CH4 bubbles would most likely have reverted to liquid.

Helium in header was used to prevent ullage collapse from slosh, which happened in prior flight. My fault for approving. Sounded good at the time.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021