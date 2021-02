Un fotógrafo captura el momento exacto en el que un avión “atraviesa” al Sol

Andrew McCarthy, un reconocido fotógrafo de fenómenos astronómicos, captó el momento en el que un avión de United Airlines volaba frente al astro rey.

Un segundo bastó para que la silueta del avión se viera sobre el potente naranja del Sol. Y ese segundo fue captado por el reconocido fotógrafo Andrew McCarthy.

Todo se encuentra en un video publicado por McCarthy en su cuenta de Instagram Cosmic_Background. En ella está todo tipo de imágenes astronómicas, pero la del Sol es “una en un millón”.

“Para mí esto es muy raro”, afirmó McCarthy. “Hay muchos fotógrafos que se quedan cerca de los aeropuertos y planean estas fotos. Las consiguen fácilmente”.

“Sin embargo, estoy lejos de un aeropuerto y en mis dos años de disparar al Sol, esta es la primera vez que capturo un avión como este”, confesó.

Así capturó la imagen del avión y el Sol

El avión de United Airlines se dirigía de San Francisco a Nueva Jersey, explica el Daily Mail. El fotógrafo vive en Sacramento, y utilizó un telescopio equipado con un filtro solar hidrógeno-alfa.

Este filtro resalta la cromósfera, que es una capa en la atmósfera del Sol.

“Es un completo accidente, pero también uno de mis favoritos”, dice McCarthy. “Estaba disparando al astro con luz de hidrógeno-alfa, así que a medida que pasaba el avión se podía ver la silueta dispersando la luz solar”.

McCarthy utilizó el telescopio Coronado Solarmax III 70 mm de 3 mil dólares. Este se encuentra optimizado para capturar tomas del Sol con detalles vívidos, gracias a su filtro.

“Si no tienes un telescopio especialmente diseñado no lo apuntes al Sol”, recomendó enfáticamente McCarthy. “No solo no producirá imágenes como esta, sino que puede derretir el lente o te dejará ciego”.

El fotógrafo tiene más de 362 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Ha publicado, hasta este martes, 441 imágenes y videos sobre fenómenos astronómicos y otros elementos de la naturaleza.