Elon Musk habla de la explosión de SpaceX y su Starship SN9: "fuimos muy tontos"

Hace pocos días fuimos testigos de otra lamentable explosión en una de las pruebas de SpaceX con su cohete Starship y su prototipo SN9. Durante todo eso Elon Musk guardó relativo silencio.

Pero al parecer esto se debía a que el muchacho había estado tomando un descanso de Twitter y su presencia en la red social fue reducida la semana pasada.

Ahora Musk ha vuelto a su ritmo habitual y compulsivo de participación en Twitter para hablar inevitablemente del tema. Lo curioso aquí es que se acusa a sí mismo de ser muy tonto.

Como resulta habitual, múltiples usuarios han contactado a Elon a través de su red social favorita para preguntarle o compartirle sus puntos de vista sobre la prueba que terminó en explosión.

Ahí el fundador de SpaceX ha aprovechado casi cada oportunidad para explicar de manera directa lo que ha sucedido: él y su equipo son demasiado tontos.

Yes, but engines have a min throttle point where there is flameout risk, so landing on 3 engines means high thrust/weight (further away from hover point), which is also risky

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021