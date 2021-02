La "Revolución" de Daft Punk: cuando Trump, Macron y los soldados franceses bailaron a su ritmo

El adiós de Daft Punk rompió más de un corazón musical. Los franceses Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo resolvieron disolver el dúo, luego de 28 años juntos.

Con la desaparición de Daft Punk recordamos un episodio curioso en el que los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron bailaron a su ritmo.

Ocurrió durante el Desfile del Día de la Bastilla en 2017. En los Campos Elíseos, tras el despliegue de los cuerpos militares, llegó la hora de las bandas.

El conjunto de soldados franceses comenzó a tocar música de Daft Punk. Increíble, pero cierto, las notas de Get Lucky y One More Time amenizó el cierre del desfile.

Aunque Trump no lo identificó inicialmente, Macron sí lo hizo. Quizás al presidente francés ya le habían informado, pero lo cierto es que disfrutó sonriente del toque.

El presidente de Estados Unidos, tras informarse del asunto, sonrió un poco.

Al frente, los soldados bailaban mientras tocaban con sus instrumentos de viento y percusión la música de sus coterráneos. Pero no solo ellos se movían, sino también los militares en la tribuna principal.

Un momento de alegría, todo gracias al ingenio del dúo francés y a la iniciativa de los soldados de ese país.

Daft Punk anunció su disolución este lunes, con un video de poco más de siete minutos titulado Epílogo. Así pusieron fin a una relación de 28 años que marcó a toda una generación seguidora de la música electrónica.

Les dejamos aquí el video de Trump y Macron bailando al ritmo de Daft Punk durante el Día de la Bastilla de 2017.

On the day Daft Punk splits, can’t resist tweeting this video of Macron’s first Bastille Day and the amazing rendition of “Get Lucky" we were treated to that day. Good times… pic.twitter.com/fe9KCeMhPT

— Michel Rose (@MichelReuters) February 22, 2021