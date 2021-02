Daft Punk: ¿cómo se ven los famosos DJ sin sus cascos?

Daft Punk, el reconocido dúo francés que se popularizó por su música y sus cascos, anunció su separación luego de 28 años juntos.

Los pioneros de la música electrónica anunciaron escuetamente su decisión, pero sin dar motivos, con un video en línea denominado Epílogo. El video dura poco más de 7 minutos.

El canal de YouTube del dúo cuenta con 4.05 millones de suscriptores. Varios de ellos les escribieron agradeciéndoles por los años de sensaciones musicales, inolvidables para los fanáticos.

Su publicista, Kathryn Frazier, ratificó la separación, pero sin explicar las razones. Lo hizo en una nota con el portal Pitchfork.

¿Quiénes conformaban realmente Daft Punk?

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo son los nombres reales de los integrantes del grupo. Desde 1993 se lanzaron al ruedo musical con una premisa: siempre utilizar los cascos.

Estos les daban un aspecto misterioso, muy parecido al de cualquier personaje de Star Wars.

Éxitos como Around The World, One More Thime, Get Lucky y Harder, Better, Faster, Stronger fueron la delicia de los 90 y principios del 2000.

A pesar de lo notorio de sus éxitos, solo lanzaron cuatro álbumes de estudio: Homework (1997), Discovery (2001), Human After All (2005) y Rando Access Memories (2013). También lanzaron dos álbumes de gira, Daftendirektour (1997) y Alive (2006-07).

Los artistas trabajaron con figuras de la música como Kanye West y Pharrell Williams, entre otros. Ganaron hasta seis Grammys.

Estas fotos a continuación nos ratifican que, como dice su tercer disco, son humanos después de todo. Las imágenes son de los años 90 y principios del 2000, así que deben haber cambiado mucho.