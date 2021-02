Wall Street: ¿Cómo reaccionó el mercado al adiós de Bezos como CEO de Amazon?

Jeff Bezos dio un paso al costado como CEO de Amazon, manteniéndose como presidente ejecutivo de la compañía. Andy Jassy será el nuevo CEO.

Amazon vivió un ligero repunte este martes en Wall Street, tras anunciarse que Jeff Bezos dejará de ser el CEO de la compañía. Lo sucede en el cargo Andy Jassy.

Bezos será presidente ejecutivo, pero se dedicará más a la filantropía, según anunció.

¿Cómo reaccionó el mercado? Positivamente, pero después de un corto período de subidas y bajadas. Hubo un ligero alza del 1.11%, dejando las acciones en 3.380 dólares al cierre de la sesión.

Récord de ganancias para la empresa de Bezos

Bezos deja la cabeza de la compañía luego de un récord de ganancias en el 2020. La empresa superó los 100 mil millones de dólares en un trimestre por primera vez en su historia.

En total fueron 125.600 millones de dólares en ingresos.

Además, las ganancias lograron un nivel récord por tercer trimestre consecutivo. Y todo durante la pandemia del coronavirus.

“Cuando nos fijamos en nuestros resultados financieros, lo que realmente están viendo son los resultados acumulativos a largo plazo de la invención”, señaló Bezos. “Ahora mismo veo a Amazon en su momento más inventivo. Por eso es un momento óptimo para esta transición”.

“Como Exec Chair, me seguiré involucrando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para centrarme en el Day 1 Fund, The Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones”.

“Nunca he tenido tanta energía, y esto no significa que me haya retirado”, recalcó.

El balance de Amazon en 2020

Los ingresos de 2020 aumentaron a 386.100 millones de dólares, gracias a las ventas en línea y entrega rápida. También se beneficiaron del teletrabajo, mejorando la Amazon Web Services.

El total de ingresos de Amazon aumentó un 44% respecto al total del período navideño anterior, que fue de 87.440 millones de dólares.

La previsión para el primer trimestre de 2021 apunta a lo mismo: superar las ganancias de 100 mil millones de dólares.

De acuerdo con Market Watch, la acción de Amazon ha ganado 68.3% en los últimos 12 meses.