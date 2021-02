Amazon anuncia que después de 27 años Jeff Bezos da un paso al costado como CEO de la compañía

Andy Jassy director de Amazon Web Services lo sustituirá. De igual forma ocupará el cargo de presidente ejecutivo del directorio de la compañía.

No puede ser un día feliz para los empleados de Amazon. La razón es que quien ha sido su guía durante los últimos 27 años, decidió este martes 2 de febrero, dar un paso al costado. Jeff Bezos, no será más el CEO de la compañía. En su lugar estará el Andy Jassy, director de Amazon Web Services.

Quién es Andy Jassy, el nuevo CEO de Amazon que reemplazará a a Jeff Bezos El nuevo mandamás.

El cambio en el tope del tren ejecutivo de Amazon será durante el último trimestre del 2021. Sin embargo, Bezos no abandona del todo a su compañía. El magnate norteamericano continuará como presidente ejecutivo del directorio de la compañía. Entonces, desde esta ventana, centrará sus "energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas", dijo.

¿Por qué se va Jeff Bezos?

En el mismo correo Jeff Bezos especifica que ser CEO de Amazon es un trabajo que le consume la mayor parte de su tiempo. Por lo tanto, desde sus nuevas funciones podrá dedicarle momentos a lo que el mismo describe como sus otras pasiones.

"Tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones", reza parte de su comunicado.

Asimismo detalla que esto no es un retiro de su negocio. Solo que podrá distribuirse entre otras tareas que también necesitan de su atención.

"Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones", sentencia Bezos.