Así se lanza un satélite desde un avión: mira este video de Virgin Orbit

Virgin Orbit mostró el video del lanzamiento de un satélite desde un avión, un nuevo hito para la compañía. Llevó a la órbita terrestre diez CubeSats de la NASA.

El lanzamiento se realizó desde un 747-400 personalizado, el Cosmic Girl. El avión despegó del Puerto Aéreo y Espacial de Mojave en la mañana del domingo.

Tras viajar hasta el océano Pacífico, el cohete fue liberado del avión. Su motor se encendió y fue puesto en órbita, como lo muestra el video.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021