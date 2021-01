Wall Street: después de la victoria, ¿por qué las acciones de GameStop están comenzando a desplomarse?

La semana ha sido una montaña rusa para Wall Street, y todo por un grupo de “chiquillos” en Reddit. El aumento de las acciones de la alicaída GameStop, que hizo temblar a los fondos de cobertura.

Sin embargo, en la mañana de este jueves comenzaron a caer las acciones. En la tarde, volvieron a aumentar. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

Debemos hacer un repaso a la loca, loca semana para los fondos de cobertura de Wall Street.

Un fondo de cobertura (hedge fund) es un préstamo de títulos condicionado: se ceden acciones a terceros para generar una rentabilidad. Se realiza usualmente a largo plazo en valores que apuestan por la caída del valor.

Fondos como Melvin apostaron por la caída de GameStop, una tienda de videojuegos que venía a la baja por la venta de juegos en línea. Y aquí es cuando entra la infantería de Reddit.

Un grupo de más de dos millones de usuarios de Reddit, denominado WallStreetBets, apuntó a invertir en GameStop. También lo hicieron en otras empresas que estaban en caída, como Blackberry.

El precio de cada opción de la tienda de videos subió hasta 480%, generando pérdidas en los fondos de cobertura. En su desespero, llegaron a pedir hasta la intervención estatal para evitar la práctica.

Lo más que pudieron hacer, explica el periodista argentino Matías Mowszet, es que Wall Street les permitiera “salir anticipadamente del plazo del short-selling (violando el contrato que firmaron) como excepción para evitar su bancarrota y, por efecto dominó, la quiebra de muchos otros fondos”.

Incluso, Reddit cerró un rato WallStreetBets, abriéndolo luego de nuevo.

¿Qué ocurrió este jueves? Muchas personas en Reddit, buscando su beneficio, comenzaron a vender las acciones de GameStop. Otros, sencillamente, lo hicieron asustados pensando en que al caer, perderían todas sus inversiones. El resultado fue el mismo.

Entra también la figura de Robinhood Markets. Esta es una compañía de servicios financieros que sirve como bróker-dealer para Wall Street.

In light of current market volatility, we are restricting transactions for certain securities to position closing only, including $AMC and $GME . Read more here. https://t.co/CdJMjGAeFH

Este jueves decidió restringir las transacciones “a la luz de la volatilidad del mercado”. Lo hicieron “al cierre de posiciones únicamente, incluyendo $AMC y $GME”.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó esto. “Es inaceptable”, tuiteó. “Necesitamos saber más sobre la decisión de Robinhood de impedir que los inversores minoristas compren acciones, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente con las acciones como mejor les parezca”.

This is unacceptable.

We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.

As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021