Reddit: cierran temporalmente WallStreetBets y GameStop colapsa sus acciones

A 24 horas de que la historia entre Reddit, GameStop, WallStreetBets y Elon Musk llegara a su punto más emocionante han sucedido muchos más cambios dramáticos.

Ya les hemos explicado en un par de publicaciones previas los pormenores generales de esta estrategia nacida desde una de las comunidades más activas de la red.

Representa a grandes rasgos un suceso interesante donde los propios internautas demostraron que pueden influir directamente en el comportamiento de las bolsas de valores con una acción grupal coordinada.

Pero el momento en el que rescataron a GameStop, haciendo perder millones a los especuladores de paso, resulta que no fue el punto final de esta historia.

Tal como comparten nuestro amigos de Cnet, por la tarde de este 27 de enero de 2021 hubo un periodo breve de una hora en el que el subreddit de WallStreetBets cambió su configuración de acceso.

Los propios moderadores del apartado bloquearon el acceso libre, dejando condicionado su ingreso mediante previa invitación. A la par que su aparición en resultados de búsqueda dentro de Reddit quedó suspendido.

Esto sucedió casi a la par que la plataforma de chat Disscord bloqueó por completo la cuenta de WallStreetBets

Tal situación detonó alarma y especulación sobre el futuro de esa comunidad y las implicaciones que podría traer.

Durante tal lapso las empresas que estuvieron apoyando de manera coordinada, como GameStop y AMC comenzaron a ver caídas dramáticas en el valor de sus acciones.

La cadena de tiendas de videojuegos por ejemplo en su punto más complicado cayó 32% en su valor bursátil.

JUST IN: GameStop share price up over 30%

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 28, 2021