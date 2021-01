Bill Gates está listo para salvar al mundo del Covid-19 y el cambio climático con Joe Biden

Bill Gates toma por asalto su cuenta de Twitter y escribe una entrada de blog entre tuits sobre sus intenciones de apoyo con Joe Biden.

Es una etapa de cambios interesantes para Estados Unidos con la salida de Donald Trump y el ingreso de Joe Biden como nuevo Presidente. Hay muchos retos como la pandemia del Coronavirus Covid-19. Pero gente como Jeff Bezos y Bill Gates están más que apuntados para ayudarlo.

Acabamos de ver cómo Amazon ofreció su infraestructura para ayudar ahora a Biden con su plan de distribución de vacunas.

Coronavirus: Amazon se ofrece a ayudarle a Joe Biden con la distribución de vacunas Amazon manda una carta al nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, para apoyarlo a distribuir 100 millones de vacunas contra el Coronavirus Covid-19.

Y Bill Gates acaba de dar también un paso al frente para combatir los problemas del Coronavirus Covid-19 y el cambio climático.

Listo para ayudar

A través de su cuenta oficial de Twitter Bill Gates realizó una extensa serie de publicaciones en donde confirmó su disposición a apoyar a la nueva administración de la Casa Blanca.

Dirigiéndose los dos líderes máximos de esta nueva etapa, el cofundador de Microsoft apuntó a dos problemas clave donde busca contribuir: la lucha contra el Coronavirus Covid-19 y el cambio climático:

Espero trabajar con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para abordar algunos de nuestros desafíos más difíciles, como la Covid-19 y el cambio climático. Este ha sido un momento preocupante en Estados Unidos, pero veo esperanza en los meses y años venideros.

I look forward to working with President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris to tackle some of our toughest challenges like COVID-19 and climate change. This has been a troubling time in America, but I see promise in the months and years ahead. — Bill Gates (@BillGates) January 20, 2021

The President’s commitment to reengage with the world gives me hope that the recovery will reach everyone, including communities of color in the U.S. and people in poor countries around the world. — Bill Gates (@BillGates) January 20, 2021

And while COVID-19 will rightfully continue to dominate the agenda, the United States also has the opportunity to lead the world in avoiding a climate disaster. The President is taking a great first step by rejoining the Paris Climate Accord. — Bill Gates (@BillGates) January 20, 2021

Ese mensaje inicial vino acompañado por una serie extensa de tuits que pusieron a prueba el límite de caracteres de la plataforma.

Ahí Gates alentó a sus compatriotas a practicar el distanciamiento social, usar mascarillas faciales y recibir la vacuna cuando llegue el momento.

De paso también reconoció a Biden y su equipo por regresar a los Tratados de París que combaten el cambio climático.