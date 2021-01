Coronavirus: Amazon se ofrece a ayudarle a Joe Biden con la distribución de vacunas

Con Joe Biden Estados Unidos estrena un nuevo Presidente y desde su primer día tiene uno reto monumental: la pandemia del Coronavirus Covid-19.

A pesar de que ya existen vacunas y un supuesto plan para distribuirlas entre los ciudadanos del país. La realidad es que la estrategia creada por la extinta administración de Donald Trump ha resultado insuficiente.

Así que Biden fijó la meta de lograr distribuir 100 millones dosis de vacunas durante sus primeros 100 días de gobierno. En otras palabras darles dos dosis a 50 millones de personas.

El reto suena prácticamente imposible, pero hay una compañía que podría estar habituada a esos volúmenes de distribución: Amazon.

Los chicos de NBC News han obtenido una copia de una carta redactada por el Consumer CEO de Amazon, Dave Clark, y dirigida al nuevo Presidente Biden.

Ahí el ejecutivo ofrece su infraestructura al mandatario para ayudarlo con la distribución de las vacunas contra el Coronavirus Covid-19.

NEW @NBCNews: Amazon has extended offer to President Joe Biden to assist with national Covid vaccine distribution.

In letter to @POTUS, Amazon Consumer CEO Dave Clark says "Amazon stands ready to assist you…”https://t.co/1DZ7apVy4H pic.twitter.com/DPoGi9yT4G

— Dylan Byers (@DylanByers) January 20, 2021