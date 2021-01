Nuevas imágenes tomadas desde la ISS muestran como se ve la aurora boreal desde el espacio

Ver la aurora boreal es un espectáculo que fascina a científicos y entusiastas de los evento astronómicos de la Tierra. Miles de personas planifican viajes anualmente para regiones del Circulo Polar Ártico y así disfrutar del evento. Ahora imagina que las puedas disfrutar desde el mismo espacio.

Astronautas que se encuentran en la expedición 64 de la Estación Espacial Internacional captaron las luces polares. Durante el momento que registraron las fotografías, la ISS estaba a mas de 400 mil metros de la Tierra.

Entre las fotos que publica Daily Mail, los científicos compartieron las luces de la aurora boreal sobre varios puntos del planeta. Entre las destacadas se encuentran el Atlántico Norte, Rusia o Rumania. Una de las cosas que más sorprende, es ver el borde de las luces, sobre ciudades enteras en la Tierra.

Dichas capturas fueron compartidas en la cuenta de Twitter de la ISS. "La órbita de la estación lo eleva a 51,6 ° sobre el ecuador y ofrece vistas impresionantes de la aurora de la Tierra entre las luces de la ciudad y las estrellas titilantes", postearon en la red social.

Las auroras boreales ocurren cuando los vientos solares son expulsados del astro rey con mayor carga energética. Entonces, cuando chocan contra los campos magnéticos de la Tierra, se genera una liberación de partículas. Esto desencadena una serie de reacciones en la atmósfera, entre los que se liberan fotones de luz.

The station's orbit takes it as high 51.6° above the equator offering awe-inspiring views of the Earth's aurora in between the city lights and the twinkling stars. https://t.co/gzNPCS8UMl pic.twitter.com/JEAwJI0LEX

— International Space Station (@Space_Station) January 23, 2021