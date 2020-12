Twitter declara a Joe Biden Presidente de EE.UU. en la cuenta de Donald Trump

Donald Trump se ha convertido en un personaje aún más controvertido tras conocerse los resultados oficiales finales de las votaciones en Estados Unidos. Su cuenta de Twitter se ha transformado ahora más que nunca en un centro de difusión permanente de información imprecisa o hasta noticias falsas.

Es por ello que la plataforma ha implementado una nueva medida, la cuál no debe tener muy contento al mandatario que va de salida.

Ya que ahora prácticamente cada que Trump habla de que él ganó la elección, Twitter le recuerda e automático que así no fue.

Desde antes de que arrancaran las elecciones presidenciales en Estados Unidos Twitter implementó una nueva interfaz de notificaciones.

En ellas se precisaba si la información contenida en las publicaciones del tuit era o no inexacta. Lo que ayudaba a contener la distribución de noticias falsas. Pero ahora con Donald Trump han llegado a un nuevo nivel:

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020