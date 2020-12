Star Wars: The Book of Boba Fett por fin muestra su logo oficial y revelan de qué trata

ALERTA SPOILER: el cierre de la segunda temporada de The Mandalorian reveló la existencia de The Book of Boba Fett pero nadie sabía qué era.

Ya lo vimos tres veces y seguimos llegando a la misma conclusión. El final de la temporada dos de The Mandalorian no sólo superó cualquier expectativa, sino que nos hizo recuperar la fe en Star Wars y de paso nos llenó de intriga con la revelación de The Book of Boba Fett.

Durante días enteros la comunidad de fans no teníamos la idea precisa de qué se trataba todo esto. Ya que la única información disponible eran unos rumores previos filtrados y el renglón revelador al final de la temporada.

Pero esto por fortuna ya ha cambiado y ahora tenemos información oficial que confirma muchas suposiciones y revela otros temores.

Todo lo confirmado sobre Star Wars: The Book of Boba Feet

Las noticias oficiales se dieron a conocer a través de las redes oficiales dedicadas a Star Wars. Ahí se mostró el logo oficial de la producción y se explicó por fin de qué se trata:

Como podemos notar en la publicación, Star Wars: The Book of Boba Fett sería entonces otra serie spin-off, como la de Ahsoka Tano y The Rangers of the New Republic.

De manera que en sentido estricto no sería una derivación que funcionaría como la temporada tres de The Mandalorian y en definitiva dicha saga no se habría convertido en una serie antológica como se especulaba al inicio.

Esta nueva serie estará protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Los productores ejecutivos serán el núcleo mismo de The Mandalorian: Jon Favreau y Dave Filoni en equipo con Robert Rodríguez.

Rodríguez fue el encargado de dirigir el episodio de la segunda temporada de The Mandalorian donde Boba Fett hizo su aparición.

Y de hecho la trama correría en la misma línea de tiempo que la de Din Djarin. Así que podemos esperar un cameo.

Esta nueva producción se estrena en diciembre de 2021, así que es oficial prácticamente: no habrá temporada 3 del Mando y Baby Yoda el próximo año.