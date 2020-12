The Mandalorian: qué es The Book of Boba Fett

El final de la segunda temporada de The Mandalorian reveló algo absolutamente inesperado. Aquí te revelamos todo lo que sabemos sobre The Book of Boba Fett.

ALERTA SPOILER: hablaremos aquí de la escena final en el cierre de la segunda temporada de The Mandalorian. Si no lo han visto entonces aún no están confundidos, pero recomendamos discreción para leer la nota si quieren vivir la experiencia de la sorpresa.

Seremos honestos, The Mandalorian con el brutal cierre de su segunda temporada nos voló la cabeza y nos hizo recuperar la fe en la franquicia de Star Wars.

Pero nadie esperaba que hubiera una escena después de créditos, al más puro estilo de Marvel. Y menos contábamos con que se revelara una nueva historia: The Book of Boba Fett.

Qué es Star Wars – The Mandalorian: The Book of Boba Fett

La escena final entre el personaje titular de esta serie y nuestro querido Grogu (o Baby Yoda) nos hizo sentir que la historia entre ambos había quedado perfectamente cerrada.

De modo que junto con la emoción tras el inicio de los créditos nos quedó la duda real sobre cuáles serían las aventuras que veríamos en la tercera temporada.

La escena post-créditos al parecer nos dio una respuesta adelantada y un tanto inesperada: The Mandalorian al parecer sería en realidad una serie antológica.

Igual que American Horror Story, parece que esta producción se encargaría de abordar distintas historias del universo de Star Wars. De modo que no siempre aparecerían los mismos personajes. Ni habría una sola trama general.

Pero esto es una suposición que están haciendo miles de fans a partir de la información conocida. A final de cuentas incluso en el Wookiepedia The Book of Boba Fett es descrito sólo como un proyecto para TV que se estrenará en diciembre de 2021.

Desde hace un mes los amigos de Deadline habían soltado el rumor de que habría una serie spin-off sobre Boba Fett.

Pero al no ser mencionada en el Investors Day de Disney muchos creyeron que el rumor era una mentira en realidad. Ahora vemos que todo fue una sorpresa mayor.

Star Wars: Ahsoka y Rangers of the New Republic, dos spinoffs de The Mandalorian que llegarán pronto Disney anunció el arribo de dos spinoffs de The Mandalorian, con Dave Filoni y Jon Favreau como coproductores.

Ahora The Book of Boba Fett se une a otras producciones ya confirmadas como The Rangers of the New Republic y Ahsoka Tano.

Lo que no sabemos es si estas serán consideradas como temporadas subsecuentes de The Mandalorian o si Baby Yoda y Din Djarin no tendrán una tercera temporada protagonizada por ellos hasta dentro de mucho mucho tiempo.

Por lo pronto Boba Fett ocupará su lugar en 2021.