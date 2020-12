NASA elige a 18 astronautas para la próxima misión a la Luna

Han pasado 51 años desde que el primer ser humano pisó la Luna y aunque el viaje donde se dio “el gran salto para la humanidad” no fue el último -la última misión Apollo 17 estuvo en la Luna en 1972-, desde entonces no hemos vuelto.

John F. Kennedy, en su famoso discurso de 1962 cuando prometió las misiones lunares de EE. UU., dijo que se había elegido ir a la Luna, no porque fuera fácil, sino porque era difícil.

La idea actual de ir a la Luna que tenemos ahora tal vez sea diferente a la de Kennedy: no solo iremos para mostrar que podemos lograr cosas difíciles, sino que nos servirá como plataforma para seguir explorando el espacio.

Sin duda, planear misiones a la Luna y regresar a la Tierra a salvo, sobre todo llevando seres humanos, es una de las razones por las que nuestras últimas exploraciones han sido más bien vía remota.

Por ejemplo, este mismo mes Chang’e 5 la misión china de exploración lunar robótica, regresará a la Tierra con muestras recolectadas en nuestro satélite.

El programa de exploración lunar Artemis, nombrado así por la diosa griega Artemisa, hermana gemela de Apolo, mostrará por supuesto que los seres humanos somos muy capaces de viajar de nuevo a la Luna de ida y vuelta, pero también tiene la intención de explorar más ampliamente a nuestro satélite.

Las observaciones y exploración de la Luna nos han permitido saber cosas como la composición de su suelo, cosas como que a pesar de lo inhóspito de su ambiente es posible que exista agua en su superficie o que en su subsuelo haya recursos que podrían ser útiles, como el helio-3.

El programa Artemis que ya prepara las futuras misiones lunares está dividido en varias etapas: desde las iniciales, con misiones no tripuladas, hasta las que llevarán de nuevo seres humanos.

Como buena hermana del programa Apollo uno de los objetivos de Artemis establece que llevará “a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna”.

