Última hora: la NASA anunció el descubrimiento de agua en la parte iluminada de la Luna y no conoce su fuente

La NASA anunció la mañana de este lunes 26 de octubre, el descubrieron de presencia de agua en la superficie de la Luna que ilumina el Sol. Dicho hallazgo indica que el vital líquido lunar no se limita a los lugares fríos y sombreados de nuestro satélite natural. Además que replantea muchas preguntas en torno a la exploración del espacio profundo.

El descubrimiento fue realizado gracias al Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy, mejor conocido como SOFIA. Este avión Boeing 747SP fue modificado para transportar un telescopio reflector de 2,5 metros. Entonces mientras hacía su recorrido detectó moléculas de agua (H2O) en el cráter Clavius. Este es uno de los cráteres más grandes visibles desde la Tierra. Y se ubica sobre el hemisferio sur de la Luna.

"Teníamos indicios de que H2O, el agua familiar que conocemos, podría estar presente en el lado iluminado por el Sol de la Luna. Ahora sabemos que está ahí. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la superficie lunar. Y además plantea preguntas intrigantes sobre los recursos relevantes para la exploración del espacio profundo", dijo Paul Hertz, uno de los científicos encargados de la misión.

El mismo administrador de la NASA, Jim Bridenstine también confirmó la información a través de su cuenta de Twitter. Y añadió que el agua podría estar distribuida por todo el territorio del satélite. "Esto sugiere que el agua puede estar distribuida a través de la superficie lunar. No se limita a lugares fríos y sombreados", escribió.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020