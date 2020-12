Coronavirus: Apple elimina app que organizaba fiestas secretas en la pandemia

En plena pandemia global por el Coronavirus Covid-19 Apple es en realidad una de las compañías que más se ha esforzado por combatir al SARS-CoV-2.

Vimos cómo al principio puso su plataforma para difundir planos e instructivo que permitían elaborar máscaras de protección facial.

Pero ahora tocó el turno de que revisará a profundidad su App Store, en donde se alojaba una aplicación que se había convertido en una fuente de contagio para todos: Vybe, también conocida como Vybe Together.

Esta app funcionaba básicamente como una plataforma para que se pudieran organizar de manera secreta eventos masivos, con decenas o hasta cientos de personas.

El problema es que estamos en una pandemia y los casos de contagio por el Coronavirus Covid-19 lucen más fuera de control que nunca por estas fechas decembrinas que cierran el año.

They’re currently in the midst of promoting secret NYE ragers in nyc pic.twitter.com/dEIdwX1DKn

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020