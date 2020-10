Review de la Samsung Galaxy Tab S7+: apostando todo a DeX [FW Labs]

Una historia de dualidad.

Durante unas semanas hemos estado usando de manera muy activa, y hasta para trabajar, la Samsung Galaxy Tab S7+, una tablet que cuenta una historia de dualidad.

Ya caeremos en el detalle de eso, pero antes las especificaciones técnicas importantes:

Pantalla AMOLED de 12,4 pulgadas a 120Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 865+

8 GB de RAM

256GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Lector de huellas bajo la pantalla

Batería de 10090 mAh

Entraríamos en detalle en el tema de las cámaras, pero lo que debes saber es que son lo suficientemente buenas para escanear un documento, hay un ultra gran angular también. Lo importante es la frontal, que en un mundo de telellamadas y trabajo remoto, Samsung "atinó" a poner encima del borde lateral, esto habla mucho de la intencionalidad de la tablet.

A qué nos referimos con eso, a que sí o sí fue pensada y diseñada para ser una estación de trabajo que se use en horizontal, con el teclado conectado (que tiene trackpad, maravilloso) y si gustas, el S-Pen.

Comprenderán que a nivel de hardware estamos hablando de una máquina exquisita, con tasa de refresco como los gama alta premium de la marca y un sistema de audio que deja por el piso a 90% de los laptops. Su materialidad es la de un celular de alto vuelo, como un Note20 Ultra. Hasta sus accesorios (que vienen incluidos) son lujosos y bien logrados.

Dejando eso ya de lado, hay que volver siempre a la realidad de una tablet corriendo Android, y es que el sistema operativo de Google es horrible en el segmento, y sospecho que Samsung lo sabe.

Como tablet es simplemente un celular gigantesco, y los desarrolladores de las aplicaciones no hacen mucho para colaborar a hacer mejor la experiencia. Estas se ven como simples versiones estiradas y mal logradas. Es por esto mismo que volvemos al tema de la cámara en el borde, Samsung quiere y busca que uses DeX, que es su fork del S.O de Google, pero pensado para experiencias más parecidas a las de un laptop.

Es aquí último donde debes pasar la mayor parte del tiempo, con aplicaciones que puedes correr en ventanas y ser un maestro de la multitarea, con la misma conectividad que te entrega un móvil, es más, le puedes poner tu sim card, tener 4G y no depender del WiFi, bajar WhatsApp… todo, y con el agregado de los accesorios que, insisto, están súper bien logrados. Siento que la autonomía podría ser mejor, al final del día laboral ya andaba buscando dónde cargar.

Al final, esta tablet brilla al ser esta suerte de híbrido dos en uno, aunque si quieres usarla como tal, estás a un botón de volver siempre. No lo recomiendo, a menos que hagas cosas muy ligeras o uses el "modo niños", y así.

Si quieres una tablet como tal, dentro de la misma marca la S6 Lite hace muchísimo más sentido, pero si quieres un ofrecimiento que se complemente con tu ecosistema Samsung, premium y que la quieras principalmente para DeX, esta es. Su precio en Chile va desde los CLP $899.990 para la versión más pequeña. En México cuesta desde los MXN $19,999.