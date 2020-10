Huawei confirma al fin la fecha de presentación para el Mate 40 y es muy pronto

Parece que Huawei está determinado a robarle los reflectores a Apple. Este martes 13 de septiembre tendremos por fin la revelación del esperado iPhone 12 y la firma china presentará poco después es esperado Mate 40.

Desde hace meses corren muchos rumores y hasta descaradas filtraciones sobre este terminal que al parecer ya se encuentra finalizado en su diseño.

Aunque se mantiene la duda sobre la fecha real de su lanzamiento comercial masivo. De ahí la urgencia de que Huawei fijara por fin la fecha oficial de presentación del terminal.

Desde hace un mes aproximadamente se corrió el rumor de que en este octubre de 2020 Huawei por fin mostraría oficialmente el Mate 40.

Pero también se aseguraba que el dispositivo no saldría al mercado hasta el próximo 2021, al parecer todo derivado de las complicaciones que la pandemia del Covid-19 ha provocado en las líneas de producción.

Y por lo menos ahora la primera parte de esos reportes se ha confirmado. Huawei la activado sus redes sociales para anunciar finalmente la fecha de presentación oficial de su Mate 40.

Y efectivamente será este mes pocos días después de que Apple muestre su iPhone 12, será ahí cuando confirmemos el resto del rumor:

Unprecedented Power is coming.

Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 10, 2020