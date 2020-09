Huawei Mate 40 podría llegar a las tiendas hasta el 2021 pero se presenta en octubre

.Existe mucha expectativa y rumores en torno al Huawei Mate 40. Se trataría de uno de los últimos terminales producidos por la firma antes de la salida de varios socios y aliados. Obligados por el bloqueo impuesto desde Estados Unidos.

El futuro para la empresa luce raro e incierto, pero cada uno de los rumores en torno al Mate 40 parecen confirmar que se trataría de un brutal terminal digno de mantener la dinastía impuesta por esa gama.

Pero ahora surge un reporte que llena todo de incertidumbre, por lo inusual e inesperado de su planteamiento. Ya que sugiere un retraso muy significativo en la comercialización del dispositivo.

Al parecer el Mate 40 sería presentado este mes de octubre de 2020. Siguiendo más o menos el ritual de eventos al que Huawei ya nos tiene acostumbrados.

Pero según el chico Evan Blass, mejor conocido como @evleaks, a pesar de que el evento de haría con toda la normalidad en realidad el smartphone llegaría a los puntos de venta hasta el siguiente año:

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year…

— Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020