Elon Musk visitará plataforma de despegue en Florida tras fracasos de SpaceX

Elon Musk es un tipo de cuidado. Si bien pareciera dedicar la mayor parte del tiempo a alimentar su imagen y reputación en redes sociales; a veces también entra en acción para enfocar el rumbo de sus empresas. Y eso es justo lo que hará con SpaceX.

La firma de viajes espaciales privados ha tenido algunas horas complicadas, luego de que el pasado viernes 2 de septiembre de 2020 se abortase el lanzamiento de un cohete Falcon 9. Todo a muy pocos segundos del momento de despegue.

Pero este no fue el único episodio por el estilo. 24 horas antes, el jueves primero de octubre se realizó el primer intento de despegue e igual tuvo resultados frustrantes, cancelando todo antes de poner en riesgo otra explosión de un Falcon 9, la especialidad de la casa hace algunos años.

Una lectura inesperada del sensor de tierra y un aumento inesperado de la presión en el generador de gas de la turbomáquina fueron las causas respectivas de ambos abortos. Y esto ha detonado que Elon Musk entre en acción.

A través de su cuenta oficial de Twitter el hombre detrás de Tesla Motors y SpaceX reveló que visitará los dos sitios de lanzamiento de la compañía espacial en Florida.

All of that and more. We’re doing a broad review of launch site, propulsion, structures, avionics, range & regulatory constraints this weekend. I will also be at the Cape next week to review hardware in person.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2020