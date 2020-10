Los Acuerdos de Artemisa: Estas son las ocho naciones que impulsarán más exploraciones en la Luna

La NASA dio a conocer esta semana cuáles fueron los países que firmaron los Acuerdos de Artemisa, con la finalidad de aumentar los viajes a la Luna.

Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido son los miembros fundadores. Rusia, que durante dos décadas ha cooperado en la Estación Espacial Internacional, no participa por decisión propia.

China tampoco está en la lista, ya que tiene un programa lunar activo con sus propios aliados.

El objetivo de la misión Artemisa es llevar a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna. El año establecido para hacerlo es 2024.

Pero los Acuerdos de Artemisa plantean, además, los principios de la futura exploración del satélite.

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, dio mayores detalles sobre la firma del protocolo lunar.

BREAKING: Today, we are announcing that 8 countries have signed the #Artemis Accords! The Artemis program will be the broadest and most diverse international space exploration coalition in history. And we're just getting started. #IAC2020 More: https://t.co/8WzV1BfJy3 pic.twitter.com/ZNo90qf3on

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 13, 2020