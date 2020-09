The Mandalorian por fin anuncia cuándo estrena su segunda temporada

Pareciera que fue ayer, cuando el mundo era otro, pero han pasado ya 10 meses desde que Disney Plus estrenó de manera demoledora la primera temporada de The Mandalorian.

Luego del fiasco del Episodio IX y la película de Han Solo esta producción se convirtió en el último bastión de esperanza para los fanáticos de Star Wars.

A grandes rasgos la primera temporada funciona como una entrañable carta de amor a esa franquicia y demuestra que hay mucho por contar en el universo de la saga. Y todo depende de quién sea el encargado de narrarlo…

Total, quedamos prendados y expectantes por la segunda temporada de The Mandalorian y Disney Plus durante meses guardó silencio sepulcral sobre la fecha de estreno de la segunda temporada. Hasta ahora.

A través de sus redes sociales, en la cuenta oficial de la serie, se acaba de anunciar que la plataforma de streaming liberará todos los nuevos episodios de la segunda temporada a partir de este 30 de octubre de 2020:

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx

— The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020