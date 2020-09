Game of Thrones: muere la legendaria actriz Diana Rigg recordada igual por The Avengers

A lo largo de su historia la televisión ha tenido grandes momentos de gloria y parece que en ellos siempre estuvo presente Diana Rigg.

La legendaria actriz británica que primero saltó a la fama con la serie de TV británica de The Avengers en la década de los 70.

Pero que se consagró por completo en su edad adulta gracias a su papel como Olenna Tyrell en Game of Thrones, la última gran serie en la dinastía de HBO. Pero hay una triste noticia en torno a ella.

Según reporta la BBC de Londres la actriz acaba de fallecer a los 82 años de edad. El contexto y causa de la muerte no está aclarado, pero su agente lo ha confirmado mediante un mensaje breve:

Rigg, la matriarca de la casa Tyrell también será recordada por ser parte de la mitología de la franquicia de James Bond, participando en la cinta On Her Majesty's Secret Service.

Pero su papel en Game of Thrones era uno de sus más queridos por ella. Así recordaba ella la experiencia de interpretar a ese personaje:

Me encanta interpretar personajes malos. Son mucho más interesantes que los buenos.

Hay algunos actores a los que no les gustan; prefieren agradarle al público. A mi me encanta que no me agraden. Olenna tenía las mejores líneas.