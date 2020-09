EPIC FAIL: Aduana confunde OnePlus Buds originales con Apple AirPods falsos

Es un enredo absoluto el mercado de accesorios para dispositivos inteligentes. Sobre todo con marcas populares, como Samsung, Apple, Huawei o OnePlus. La cantidad de productos y la variedad de modelos es tal que cualquier se confunde.

En buena medida porque independientemente de las marcas, por ejemplo, todos los audífonos se parecen. Lo que se vuelve incluso más confuso cuando entran en la ecuación audífonos y otros artículos piratas.

Pero también esto a veces produce situaciones hilarantes. Como la que acabamos de presenciar en Twitter con la oficina de Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos.

La CBP es la entidad encargada de operar las Aduanas en el país del norte. Revisan todos los productos que ingresan al país (en teoría) y frenan la distribución de piratería cuando la detectan.

En teoría eso fue lo que sucedió y lo que resumieron orgullosos en su cuenta oficial de Twitter al anunciar que frenaron el ingreso de un cargamentos con audífonos Apple AirPods falsos:

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020