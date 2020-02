La mejor experiencia con cancelación de ruido activa: review de los AirPods Pro de Apple [FW Labs]

Los más convenientes por la experiencia en el día a día.

Después de un buen tiempo sin poder acceder a ellos, dado que estaban (y siguen) agotados en casi todos lados, pudimos obtener un par de AirPods Pro y probar lo último de Apple en materia de audio.

No les miento, el resultado es sorprendente y adelanto, hago un spoiler: son los mejores audífonos inalámbricos de este estilo con cancelación de ruido activa que existen hasta ahora, y eso que no son los mejores.

Pasa lo siguiente, mis favoritos en materia de audio y cancelación de ruido, en este factor de forma eran los Sony WF-1000XM3 (sí, el nombre es horrible, como si alguien hubiera tirado el teclado por una escalera y hubieran elegido lo que salió de eso), pero en materia de usabilidad, experiencia en el día a día y comodidad, los AirPods Pro los superan por amplio rango.

Diseño

Lo primero que me llamó la atención es el diseño, con un tallo más corto y un case que, a pesar de toda la tecnología aplicada, sigue siendo pequeño y muy transportable. Además, a pesar de tener puntas de silicona, cerrados, producen un "momento Apple", como le dicen a esos pequeños detalles que hacen grandes diferencias, donde al introducirlos en tu canal auditivo no sientes esa incómoda presión, porque su arquitectura permite que se nivele el interior con el exterior, manteniendo el sello. Eso es inteligencia e innovación.

Llega a ser extraño tener un sello tan bien logrado, donde incluso a través del teléfono puedes probar que esté siendo efectivo (buena herramienta), sientas que casi "no están ahí". Son, probablemente, los audífonos de este tipo (con punta plástica) más cómodos que existen. Eso no lo he podido decir con otros pares. Por cierto, vienen con más puntas para personalizarlos y tener un talle perfecto, cosa que se mantengan siempre en su lugar, incluso ejercitándote.

Adiós, mundo

Inteligentemente, al tener cancelación de ruido activa y un sello, deben mantenerse en su lugar para funcionar óptimamente, así que las acciones físicas no son a través de taps, si no que apretando el tallo, que es un poco raro pero termina siendo mucho más conveniente cuando te acostumbras. Con un gesto das play o pausa, con dos pasas de canción, con tres repites y con mantener presionado empiezas la cancelación de ruido activa o el Modo Ambiente.

Sobre esto último, la cancelación está muy bien lograda y pareciera ser dinámica, dependiendo del contexto, siendo un placer, con esta comodidad, andar en la calle o en el transporte y sofocar casi todo lo que te rodea, sin "efecto cabina" o mareos, todo muy naturalmente hecho. Por otro lado el Modo Ambiente, que usa los micrófonos externos para generar el efecto de no llevar nada en los oídos está muy bien logrado y puedes sostener una conversación naturalmente con alguien, o mantenerte alerta cuando necesites estarlo. Todo sin sonido robótico, chirriante o artificial.

Eso se logra gracias a que cuentan con los mejores micrófonos en su clase, y se nota, porque siguen siendo los mejores audífonos de este estilo para hacer y recibir llamadas telefónicas. La cosa es simple: no hay mejores y quienes les siguen están varios escalones más abajo en esta materia. Esto se da usándolos en iPhone o Android. Pusieron extrema atención a este detalle y se agradece, al menos en mi caso donde sigo comunicándome de esa forma constantemente, a pesar de que los tiempos han cambiado.

El sonido

Probablemente uno de los puntos más importantes, y es que al final del día son para escuchar música ¿no? Siento que Apple no corre riesgos y entrega una experiencia correcta.

A qué voy con esto: siento que no hay una receta de sonido muy marcada y que la ecualización de los AirPods Pro tiende a favorecer las frecuencias medios por encima de los bajos y altos, por lo que no te harán "re enamorarte" de tu música o nada por el estilo. No saturan ni se distorsionan, son relativamente planos y eso de seguro muchos lo agradecerán. Para otros serán "aburridos".

Ahora, otros audífonos te dejan ecualizar como quieras y eso lo extraño, como también me pasa que tiendo a favorecer más los bajos, por lo que en lo musical no son mis favoritos, pero no tengo mucho que alegar tampoco. Cabe mencionar que el sonido es mucho más rico cuando la cancelación de ruido está activada, lógicamente, y que el volumen puede ser súper alto. Ni en situaciones de ruido extremo tuvo que llevarlos al máximo.

Además, consumir contenido multimedia o jugar no deja en evidencia ningún tipo de retraso o lag, tanto en iPhone, Android, Mac, MacBook… etc. Su conectividad es a prueba de todo. La autonomía no es mucha, con 5 horas de batería por carga y más en su case, para mí es suficiente pero no mucho más.

Probablemente no son los mejores, porque eso, para muchos, lo define la calidad de sonido musical, donde otros me dan mejores experiencias, pero en todo lo demás son tan convenientes, bien diseñados, bien logrados y súper transportables, que son, probablemente, los que termine recomendando como la mejor experiencia en audífonos Bluetooth independientes con cancelación de ruido activa.