Elon Musk responde a Bill Gates: dice que "no tiene idea" sobre camiones eléctricos

Bill Gates y Elon Musk son dos personajes muy admirados en la actualidad. El primer, co-fundador de Microsoft se ha vuelto un referente obligado para todos durante la pandemia actual.

Mientras que el segundo, co-fundador de SpaceX y Tesla Motors se ha ganado su buena reputación como un innovador en el sector tecnológico.

Bill Gates opinó sobre la practicidad de los semicamiones eléctricos para el negocio a larga distancia. Aunque no nombró a Tesla, es la empresa que actualmente trabaja más a fondo con ellos.

Por ello a todos nos tomó por sorpresa hace algunos días cuando Gates de la nada atacó indirectamente a Musk. Al criticar los camiones eléctricos de carga pasada.

Afirmando que son una solución práctica por las propias exigencia de los sistemas de baterías que existen en la actualidad. Obviamente esto iba a traer consecuencias…

En la cuenta de Twitter oficial de Elon Musk se activó un periodo de preguntas y respuestas en donde el ejecutivo se tomó el espacio para interactuar con sus seguidores y aclarar directamente algunas dudas.

Fue ahí que alguien pidió directamente su opinión sobre lo que había afirmado Bill Gates y Musk fue directo en su declaración:

He has no clue

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020