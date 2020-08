Fortnite: Microsoft se pone del lado de los jugadores y critica a Apple

El mundo pasa por un montón de cosas turbulentas que mantienen nuestro futuro con cierta incertidumbre. Pero en igual en paralelo no dejan de suceder cosas tan inesperadas como retorcidas. Ese es justo el caso con el pleito entre Apple y Epic Games por Fortnite.

Durante las últimas semanas han sido testigos de este desacuerdo que en días recientes sólo ha crecido hasta llegar a las máximas instancias legales con demandas de por medio.

Como parte natural del proceso los involucrados y posibles afectados tienen que declarar sobre lo que sucede y Microsoft aprovechó el contexto para registrar un documento legal ante la corte con su aportación sobre el tema.

La declaración completa fue puesta en línea a disposición de todos los interesados y hasta Phil Spencer lo hizo público en su cuenta oficial de Twitter, respaldando a la compañía afectada y criticando a Apple:

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx

— Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020