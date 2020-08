Se acerca un asteroide que generararía un peligro nunca visto en 100 años

Un asteroide tiene altísimas posibilidades de chocar con la Tierra en noviembre, y generaría un peligro nunca visto en los últimos 100 años. ¿Debemos estar preparados para lo peor?

La NASA aclaró todo tipo de detalles sobre este cuerpo celeste, descubierto hace dos años en el Observatorio Palomar.

De nombre 2018VP1, la roca ha generado dudas e inquietud entre las personas. Pero la comunidad científica, a través de la NASA, sentó su posición.

En Estados Unidos lo llaman “El Asteroide del Día de la Elección”. La razón, es que presuntamente caería el día que Donald Trump y Joe Biden se midan por la presidencia.

Los comicios están pautados para el 3 de noviembre.

Pero, ¿cuál crees que sea la visión de la agencia espacial norteamericana y por qué?

Apunta el Laboratorio de Propulsión de Jet de la NASA, perteneciente al Instituto de Tecnología de California, que no hay nada qué temer.

“El asteroide 2018VP1 es muy pequeño, aproximadamente de 6.5 pies, ¡y no representa ninguna amenaza para la Tierra”, afirmó en un tuit.

Son casi dos metros de tamaño.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 23, 2020