Ya es oficial la fecha del anuncio del Samsung Galaxy Note20 y los demás equipos

Se viene.

Después de mucha especulación, rumores y más, se ha confirmado la fecha del evento donde se dará a conocer el Samsung Galaxy Note20.

Esta celebración, que suele realizarse en Nueva York y que ha tenido como escenario los últimos años el Barclays Center, esta vez será virtual.

El 5 de agosto a través de la página oficial de la marca será el streaming, el cual probablemente sea un video grabado, no algo completamente en vivo y en directo. Será a las 9 AM de México, 10 AM de Chile.

La mancha de tonos cobrizos que se ve en la invitación calza perfectamente con los detalles que se han filtrado, donde conocimos el posterior del equipo, en este mismo color.

Se rumorea que en esta misma ocasión se conocerá la segunda versión del Galaxy Foldv y la versión 5G del Galaxy Z Flip, además de las dos versiones del Galaxy Note20.