Samsung Galaxy Note 20 Ultra se filtra en fotos reales del modelo final

En teoría, quedan muy pocos días para que Samsung presente por fin su nueva familia Galaxy Note 20. En ese momento será posible confirmar todo lo que se ha filtrado hasta el momento.

La información es mucha y honestamente la menor parte de esta es contradictoria. De manera que la expectativa se enfoca más bien en validar todo lo que publicado hasta el momento. Pero siempre es posible sorprenderse más.

Resulta que hay personas que ya tendrían en su poder una unidad real final del Galaxy Note 20 Ultra. Y al parecer no han dudado un segundo en compartir en sus redes sociales cómo luce.

Ese es el caso del leaker Jimmy is Promo, quien tomó por asalto su cuenta de Twitter para compartir múltiples fotografías del modelo más alto de esta familia:

What do you think of the color? #Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP

Junto con las publicaciones también ha compartido algunos breves detalles sobre la distribución de elementos en el terminal.

Pero tal vez lo que más llama la atención es el módulo final de la cámara principal. Mismo que aquí puede ser observado con absoluto detenimiento.

Tendremos que esperar hasta el 5 de agosto, prácticamente un mes, para conocer al final si este es efectivamente el Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Pero este chico no sería el único con una unidad en su poder, otro leaker, @MauriQHD, de quien ya hablamos sobre aquella patente que convierte tu iPhone en una Mac, revela que él también ya tiene el smartphone y que no cuenta con entrada de 3,5 milímetros para audífonos:

so no 3.5mm jack

on the Note 20 series

said the guy who has it

confirmed pic.twitter.com/Up32MDvc5p

— Mauri QHD (@MauriQHD) July 7, 2020