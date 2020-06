Windows 10: ¿es posible desactivar las actualizaciones automáticas? Sí, te decimos cómo

La nueva actualización de Windows 10 y está disponible en gran parte de los usuarios de Microsoft. Hay quienes tienen la oportunidad de decidir cuando ejecutarla y te lo explicamos a continuación.

El sistema operativo de Microsoft ya se encuentra disponible en la gran mayoría de los usuarios. Las mejoras a Windows 10 ya fueron agregadas y si ya aparece en tus notificaciones lo puedes realizar. Hay quienes eligen cuando hacerlo, otros deciden no actualizar. Mientras que hay un grupo que reciben la ejecución automática sin una consulta previa.

Entonces a continuación te vamos a explicar como evitarlo en unos sencillos pasos. No sin antes realizar una breve explicación de las nuevas bondades del sistema operativo. Windows 10 ha sido blanco de muchas criticas a su nivel de privacidad. El proceso de actualizaciones automáticas sin consultas viene siendo parte de esas quejas de los usuarios. Él no saber las características antes de actualizar es algo que no agrada a quienes trabajan con el software.

Sin embargo la nueva actualización ayuda a liberar espacio y apunta, sobre todo, a mejorar el rendimiento de tu PC. El regreso del emparejamiento con tu dispositivo móvil a través de Bluetooth. Además del Kernel de Linux que viene integrado en la nueva actualización son solo algunas de las más resaltantes características de esta versión.

Pasos para evitar la actualización del Windows automática

Reseña Genbeta que estos pasos solo podrán ser ejecutados por quienes trabajen con una conexión WiFi. Si tienes tu PC conectada al cable de red, cambia la modalidad para continuar.

Pulsa la tecla de Windows + R, escribe services.msc la barra de ejecución y pulsa la tecla Enter. Después tienes que ubicar en la lista de procesos Windows Update y hacer click allí. Más adelante te aparecerá la pestaña General y en el campo Tipo de Inicio debes cambiar a Deshabilitado.

Luego que hayas cumplido estos simples pasos, concluye con un breve reinicio de la PC y estás listo.