Windows 10 May 2020 Update: te presentamos todas las novedades de la actualización del sistema operativo de Microsoft

Microsoft comenzó a liberar la nueva actualización de Windows 10 May 2020 Update. El nuevo sistema operativo fue apuntado hacia la mejora de su funcionamiento.

La actualización del nuevo sistema operativo de Microsoft ya se encuentra en marcha. El Windows 10 May 2020 Update ya comenzó a aparecer entre las notificación de los usuarios. Si todavía no te aparece te pedimos que tengas un poco de paciencia y esperes la actualización. Sin embargo, en caso de que seas de los que no quieren perderse ni un segundo de las novedades, te explicamos la manera de realizar la instalación manualmente. Pero será bajo tu propio riesgo, debido a que Microsoft recomienda no hacerlo.

Las novedades que trae el nuevo sistema operativo apuntan a un mejor funcionamiento del sistema. Esto se enfoca en optimizar el rendimiento de las aplicaciones que ya existían. No obstante hay un montón de nuevas funciones que, sin duda alguna, disfrutaremos al máximo.

Novedades resaltantes del nuevo Windows 10 May 2020 Update

Entre las múltiples nuevas funciones que estarán disponibles en Windows 10 resalta la reinstalación del sistema. A partir de que actualices podrás reinstalar el sistema desde la nube, ejecutando una copia local. Es momento de decirle adiós al engorroso proceso de guardar los archivos importantes en pendrive o disco extraíble, para luego reiniciar y comenzar desde cero.

Reseñó el portal Xataka, que una vez que ejecutes esta función, el sistema te reinstalará la última versión que tenías en uso. Además te presentará la opción de decidir los archivos que quieres, o no, conservar en tu PC. Una función que facilita la corrección de los errores que, en ocasiones, se nos presentan y no podemos solucionar. Hacer una reinstalación normalmente los archivos maliciosos que dañan el sistema.

Otra de las grandes novedades reafirma, una vez más, la reconciliación total de Microsoft con Linux. En definitiva quedó muy atrás esa pequeña diferencia de opiniones de ambas corporaciones, en referencia a los códigos abiertos. Para la nueva actualización del Windows 10, habrá un subsistema de Linux. Se trata de un kernel de la empresa con sede en California, que fue personalizado por Microsoft.

Reproducción de música

Es una de las novedades que más gusta a los usuarios que ya probaron la nueva actualización. Ahora tu PC te servirá de bocina para reproducir la música de tu Smartphone. Esto se hace posible gracias a que Windows recuperó el protocolo de Bluetooth A2DP Sink, que estaba presente en Windows 7. De esta manera, luego de emparejar tu teléfono con el Bluetooth, podrás hacer sonar lo que tu celular le envíe a la PC.

Los jugadores tendrán nueva información en la barra de juegos. Esta permite añadir widgets que permite vigilar el rendimiento de las aplicaciones que se estén ejecutando. La lista de actualizaciones es extensa. Hay nuevas funciones en el clásico Bloc de Notas, nuevas funciones en el Windows Search y considerables mejoras en el administrador de tareas.

Te recordamos que en panel de control, ingresando al Windows Update, puedes buscar las nuevas actualizaciones. Allí quizás te aparezca la novedad y podrás forzar su instalación. Pero la misma empresa ha manifestado que algunos de los usuarios que lo hicieron de esta manera, presentaron problemas. Por lo que la recomendación es esperar a que el mismo sistema te solicite la actualización de manera automática.