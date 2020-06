Chile: VTR dice que su mal servicio es por culpa de "cortes intencionales de fibra óptica"

La empresa chilena de telecomunicaciones VTR, la misma que hace no mucho dijo que "no estaba a la altura" de las circunstancias, la que que hace algunos años, a través de su gerente general, trató a los clientes de "niños malcriados" y que hace poco dijeron que debíamos ver videos en ciertos horarios, dice que su mal servicio no es culpa de ellos.

A través de un comunicado, declaran que el corte generalizado de su servicio en las comunas de Peñaflor, Maipú, Padre Hurtado, Talagante y Melipilla se debió a un "corte intencional de fibra óptica". También dicen que han sido víctimas de 191 casos de este tipo en "distintas zonas de la capital", y que se encuentran "evaluando la presentación de una nueva querella".

Mientras tanto, usuarios en redes claman desde diversos sectores que el servicio deja de funcionar a ciertas horas, que hay cosas que simplemente no cargan y, a la fecha, son la empresa de telecomunicaciones con más denuncias de mal funcionamiento en nuestros canales.

Mientras tanto, el movimiento "Indignados VTR" tuvo una reunión con la principal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Pamela Gidi, donde dicen haberle planteado sus inquietudes sobre el servicio ofrecido por esta empresa y que "pronto compartirán conclusiones".

Les contamos que hemos solicitado una audiencia por Ley de Lobby con la subsecretaria @pamgidi (de @subtel_chile) para hablar de los problemas que venimos planteando sobre los servicios de @VTRChile @VTRsoporte. Esperamos que pueda conversar con nosotros. pic.twitter.com/N47jtseNZG — Indignados VTR (@indignadosvtr) June 5, 2020

La empresa clama haber abierto un mail por si alguien tiene información de actos vandálicos: [email protected] Por otro lado, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) abrió un canal para acabar con los contratos de telecomunicaciones llamado "ME QUIERO SALIR", en caso de que alguna empresa no te atienda para esto o compliquen de sobremanera y de forma casi sospechosa el proceso.