Twitter: finalmente llega una esperada función y así es como puedes utilizarla

Quienes tenemos cierta edad usamos Twitter, y quienes pertenecemos a esa cierta edad al fin podemos acceder a una función muy esperada por los usuarios de la red social del pajarito.

Ahora, esto es algo que quienes usan Tweetdeck u otros clientes más avanzados han tenido hace años, pero seamos realistas, el grueso de la gente se mete desde la versión de escritorio y desde la aplicación, por lo que novedad es mayúscula.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020