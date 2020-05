Trump Vs Twitter: una batalla que se intensifica a medida que pasan las horas

Lejos de mejorar, la situación entre el Presidente de los Estados Unidos y Twitter empeora con el paso de las horas. Cada posteo del mandatario estadounidense queda a la expectativa de los administradores de la red social. La madrugada de este viernes Donald Trump emitió un tweet en referencia a la situación que se vive en Minneapolis. Motivo por el cual los administradores advirtieron el posteo, más no lo eliminaron.

Tras el asesinato de George Floyd, a manos de un policía, en Minneapolis se registraron una serie de disturbios que encendieron la zona. Esto motivó a Trump a enviar un mensaje a través de su cuenta personal en Twitter y la red social lo calificó como posible "glorificación a la violencia".

"Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda" escribió Trump en referencia a los disturbios. "Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!", añadió el Presidente norteamericano. Tal vez la parte de ofrecer balas para los protestantes, fue el detonante de la decisión de la red social.

Después escribió otro mensaje manifestando que no puede dar marcha atrás con la situación. Y resaltó que de ser necesario acudirá al ejercito para contener los disturbios. No sin antes descalificar al alcalde Jacob Frey tildándolo de "muy débil alcalde de la izquierda radical".

Después de la acción de Twitter, Trump esperó unas horas y de nuevo cargó contra la red social. "Twitter no está haciendo nada sobre todas las mentiras y propaganda de China o del Partido Demócrata de Izquierda Radical. Han apuntado a republicanos, conservadores y al presidente de los Estados Unidos. La Sección 230 debería ser revocada por el Congreso. ¡Hasta entonces, será regulado!", escribió

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!

