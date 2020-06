La alternativa de transporte que te señalará el Google Maps en tiempos de pandemia

Gran parte del planeta se encuentra todavía en confinamiento generado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo se está ideando un plan para que el regreso sea de manera organizada. Para ello Google Maps está generando alternativas de conexiones para el transporte público. El propósito es que en la vuelta no se vean los servicios de transporte abarrotados y esto motive un nuevo brote.

Normalmente el servicio de recomendación de transporte público, de Google Maps, incluye conexiones entre ellos mismos. Es decir trenes con autobuses, o servicios de metros. Y a la hora de calcular una ruta, te recomienda, aparte, como te puedes ir caminando, en bicicleta o en automóvil. La diferencia de la que estamos hablando en esta reseña es que ahora los va a combinar todos. Además de agregar a su plataforma dos nuevos servicios.

Google tiene como propósito presentar a sus usuarios todas las opciones posibles a la hora de tener que salir en medio de esta emergencia sanitaria. Por ello logró combinar todos los medios de transporte, públicos y privados, para mostrarte una amplia recomendación de ruta.

Es decir, ahora, cuando recibas la nueva actualización, podrás combinar un viaje en tu propio coche hasta una parada del autobus y completar tu destino. Te preguntarás ¿Por qué simplemente no llego directamente en mi auto?. Pues hay rutas que están temporalmente suspendidas para el tránsito particular y Google te mostraría esas opciones.

Además también añadirá las combinaciones a las que puedes llegar en bicicleta, Uber o el servicio de Auto rickshaw. Este último es el famoso triciclo motorizado, muy popular en distintas regiones de Asia.

La información fue revelada por la famosa blogger de tecnología Jane Manchun Wong. La oriunda de Hong Kong escribio en su cuenta de Twitter, los planes en los que se encuentra trabajando el gigante tecnológico. "Google Maps está trabajando en opciones de ruta con conexiones al transporte público", sostuvo.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020