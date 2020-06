Google eliminó más de 70 complementos con actividad maliciosa presentes en la tienda virtual del Chrome

Google viene desde hace tiempo luchando contra los archivos malware que se han colado en los sistemas que la misma empresa provee.

Al igual que casi todas las empresas que ofrecen servicios digitales, Google tiene una ardua lucha contra los malware. Estos archivos maliciosos han sido instalados por hackers en todo tipo de dispositivos y de cualquier manera imaginable. Hace algunas semanas veíamos como se advertía la presencia de malware en aplicaciones dentro de la Play Store. Pues ahora el gigante de la informática anunció que eliminó 70 complementos dañinos de la tienda de Google Chrome.

Reseña el portal 9To5Google, citando a Reuters, que dentro de estos 70 elementos eliminados existieron alrededor de 32 millones de descargas. Los archivos maliciosos detectados en este caso, fueron gracias a un trabajo de investigación de Awake Security.

A diferencia de otras campañas de archivos maliciosos, esta fue advertida por la firma de seguridad. Los usuarios recibieron notificaciones de que había actividad de malware en ciertos sitios web en la tienda virtual. De inmediato que se supo de la presencia de los archivos dañinos, Google retiró los elementos de la Chrome Web Store.

¿Qué información robaron los hackers de los usuarios de Google?

Publicó el portal antes citado que gracias a la instalación de estos archivos maliciosos, los hackers lograron recavar información importante. Los usuarios sufrieron el robo de datos como: historial de navegación, datos confidenciales y credenciales de acceso para herramientas y plataformas.

"Cuando se nos alerta de extensiones en la tienda web que violan nuestras políticas, tomamos medidas. Esto lo usamos como material de capacitación para mejorar nuestros análisis automáticos y manuales", dijo un vocero de Google identificado como Scott Westover.

Hasta la fecha la empresa desconoce (o no quiere revelar) quien está detrás de estas campañas de ataques a la información. Sin embargo el consejo ante estas situaciones sigue siendo el mismo de siempre. No ingresar a enlaces sospechosos y no proveer información de claves y datos personales en plataformas no oficiales.