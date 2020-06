3M demandó a un vendedor externo de Amazon por vender mascarillas N95 falsas

El artículo esencial para la salud, debido a la prevención del coronavirus, era vendido por 23 dólares cada unidad.

La reconocida empresa de equipamiento indistrial 3M demandó a un vendedor externo de Amazon por presunta estafa. Según la información que se obtuvo la tienda virtual KMJ Trading Inc ofreció mascarillas N95 falsificadas. El precio de venta para el público era de 23 dólares por unidad, 1.27 dólares más de su costo original.

Obviamente la emergencia sanitaria que generó el coronavirus aumentó la adquisición de este producto. Al principio de la pandemia las mascarillas desaparecieron de los anaqueles en los mercados. La demanda aumentó en un porcentaje estratosférico y el stock falló. A medida que avanzaron las semanas los fabricantes aumentaron la producción y se volvió a conseguir en el mercado.

Las ventas por Internet jugaron un papel importante. Muchas empresas, como KMJ Trading Inc, ofrecieron el producto y ante la necesidad, la gente compró. Lo que no sabían era que estaban pagando -con sobreprecio- un producto de una marca manipulada. The Verge informó que Amazon ha tenido problemas con la venta de cubrebocas falsificados desde el inicio de la pandemia.

La atención al cliente de 3M detectó la falla

El departamento de calidad de 3M comenzó a detectar la posible falla ante la queja de los clientes. Muchos expresaron su descontento en redes sociales por el precio y la calidad del producto que tenían en las manos. "Creo que se trata de una máscara N95 falsa, y el precio del vendedor me costó 20 veces el precio minorista", manifestó uno de los usuarios, según reseñó el portal antes mencionado.

Las ventas de estos productos se elevaron a 350 mil dólares. Mientras que la empresa 3M pretende demandar por 2 millones de dólares, por daños legales a la corporación. Además solicitan una orden judicial contra los acusados por comercializar productos con la identificación de 3M

Por su parte Amazon se pronunció en favor de 3M y celebró la demanda en contra de KMJ TRading Inc. "Estamos orgullosos de trabajar con 3M para responsabilizar a estos malos actores. Cuando encontramos que un mal actor viola nuestras políticas, trabajamos rápidamente para eliminar los productos y tomar medidas", dijo Dharmesh Mehta, vicepresidente de Amazon.