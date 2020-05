La última versión del navegador Firefox apuesta por la seguridad y el anti hackeo

La última versión estable del navegador libre de Internet, puesta a prueba el pasado 4 de mayo, envía una notificación si tu contraseña corre peligro.

Firefox puso en funcionamiento estable su versión 76.0. El navegador libre de Internet pasó las pruebas el lunes y arrancó de manera oficial el martes. Los usuarios resaltaron una novedad que apuesta a la seguridad y anti hackeo. El programa te envía una notificación en el caso de que alguna de tus contraseñas corra peligro.

Claramente la empresa quiere superar el grave problema de seguridad que sufrió, aproximadamente, hace cuatro meses. En aquel entonces un error crítico permitía a los hackers ingresar a los archivos y las redes de los afectados. Además se dijo que los ciberdelincuentes podían tomar el control de las PC en las que estuviera instalado Mozilla.

Desde ese momento todas las actualizaciones, aparte de buscar la mejora en velocidad e interfaz, fueron dirigidas para mejorar los aspectos de seguridad. Según reseñó el portal Gizmodo la versión 76.0 del navegador viene con un renovado gestor de contraseñas (Lockwise). Este automáticamente te avisa si uno de los sitios web en donde estás registrado fue víctima de hackeo. Además de eso añade un aviso adicional en el caso de que estés utilizando la misma clave en otro sitio.

¿Quiere decir qué Firefox conoce mis contraseñas?

La misma reseña explica que la empresa Mozilla utiliza un software que compara datos cifrados con las posibles filtraciones. Es decir, el ordenador no tiene acceso a tus combinaciones para ingresar a tus cuentas. Otra de las funciones que agregaron, fue un generador de contraseñas adicional, en el caso que compartas la sesión de Firefox con más personas.

Una novedad importante, que no puede pasar desapercibida, es el funcionamiento integrado de la aplicación Zoom. Si adquieres la última versión de Firefox, no tendrás que instalar este programa, pues viene incluida entre las app predeterminadas. Mozilla agregó una función llamada picture in picture que te permite ver videos, sin abandonar las actividades que ya venías realizando en otros portales.