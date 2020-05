Netflix y una censura inexplicable de una escena de Back To The Future II

No se entienden las razones por las cuales el servicio de streaming Netflix censuró la escena de la famosa obra de ciencia ficción.

El popular servicio de streaming Netflix quedó en el ojo del huracán, tras una discusión en las redes sociales. Varios fanáticos notaron un violento corte de escena en la famosa película Back To The Future II. La eliminación del fragmento fue considerado como una censura y hasta los momentos, quienes notaron la modificación, no encuentran una explicación razonable.

La trilogía de Back To The Future marcó un antes y un después en la cultura popular de toda una generación. Fueron tres obras de la ciencia ficción, que hasta en la actualidad sigue generando estas discusiones en las redes. Quienes nacieron a finales de los 70, durante los 80 e inicios de los 90,disfrutaron de las aventuras de Marty Mcfly y el Doctor Brown. Los viajes en el tiempo fueron mostrados a través de grandiosos efectos especiales. Mismos que fueron únicos para la época.

Sin embargo, cuando analizamos el contenido, nos encontramos con una película juvenil. Quizás con algunas escenas que pudieran no ser aptas para niños. De hecho la película está bajo la clasificación PG. Este índice sugiere que "Algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños".

Entonces nace la pregunta ¿qué escena merece ser borrada y por qué?. En el fragmento de la discordia Marty está escondido en una oficina, intenta recuperar una revista con resultados deportivos. Mientras revisa el contenido, Mcfly repite la palabra "Ohlala", en reiteradas ocasiones. Hace referencia a una revista francesa que muestra mujeres en lencería.

Durante la escena original aparece el nombre de la revista Oh Lala, a la que el almanaque deportivo le hace publicidad. En la fotografía aparece una chica en ropa interior. Entonces no queda claro si Netflix quiere evitar a la representación de la mujer, o si quiere evitar el nombre de la revista. Lo cierto es que el servicio elimina la escena, algo que no gustó mucho a los usuarios.

Modificado por Netflix

Here's the @netflix edit of Back to the Future Part 2. If they sloppily edited this beloved trilogy, WHO KNOWS what OTHER films they've tampered with without you even noticing? https://t.co/Y1F5Wwy13M pic.twitter.com/Yr9mUItJQx — Justin Proper 🌈 (@TheJustinProper) May 19, 2020

Original