La apuesta de Huawei va mucho más allá de la AppGallery, es un intento por ser 100% independientes [FW Opinión]

¿Han escuchado eso de tener un ecosistema completo a tu favor?

Ya ha pasado un año desde el veto de Estados Unidos a China y compañías como Huawei y ZTE. Esto trajo que los Servicios Móviles de Google, que es lo que hacía "normal" en occidente a un celular con Android, no pudieran ser utilizados por la marca, teniendo que acelerar y potenciar su AppGallery, pero el tema va mucho más allá.

En principio lo que pasó se ve como algo devastador para el gigante oriental, pero puede haber sido el factor que despierte un monstruo que no había sacado su verdadero poder… hasta ahora.

Estos días hemos estado metidos en las informaciones que surgen de la Huawei Analyst Summit 2020 (HAS) y la sensación es que pretenden convertirse en algo tan grande que no deban depender de nada ni de nadie.

Es un hecho que su tienda de aplicaciones está creciendo a un ritmo extremadamente rápido, lo que sumado a iniciativas como AppSeeker, poco a poco están viendo como más gente se suma a un mundo donde no requieren de Google, a pesar de estar usando el código abierto de su sistema operativo.

Para muchos es atractivo no estar "en el radar" de Google, o al menos empezar a no entregarles más a ellos, por diversos motivos, y ese es un tema que se trato en una mesa redonda que tuvimos con personalidades de la tecnología de Latinoamérica y Europa hace no mucho, donde además se revisó el P40 Pro.

Si a este crecimiento acelerado le sumamos la existencia de un ecosistema de gadgets, como los audífonos Freebuds 3, el reloj Huawei Watch GT 2e, además de los computadores como el último MateBook y más aparatos que ya existen en China, por nombrar solo los últimos modelos, es evidente que la compañía apunta alto a tratar de que no tengas que recurrir a ninguna otra marca.

Tal como Apple logró su propio "jardín amurallado", en el otro lado del mundo se está construyendo una alternativa, una que quizás pueda ser más de tu agrado y que viene de la mano de, probablemente, la empresa más importante del mundo hoy en día en manera de telecomunicaciones.

Sin duda un plan ambicioso y que, de seguro, se dejará ver de manera mucho más evidente con el pasar de los anuncios. Con razón la administración Trump tiene miedo, si una economía como esta planta una propuesta de este calibre en materia de comercio y conectividad, es obvio que la tuya se verá afectada. Por cierto, aún esperamos las pruebas sobre el supuesto espionaje de Huawei. Ha pasado un año ya.