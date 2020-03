Elegancia, comodidad y funcionalidad: review del Huawei MateBook D [FW Labs]

Pusimos a prueba lo nuevo de Huawei y quedamos muy contentos.

Probé el Huawei MateBook D 14’, un equipo liviano, práctico y con un aspecto muy elegante. A primera vista me hizo recordar a los MacBooks de Apple, algo que no necesariamente es malo ya que soy fanática de ese “look”. Es un equipo delgado, lo que convierte en una excelente opción para equipo de trabajo ya que es fácil de transportar.

En cuanto a su diseño, debo decir que me conquistó de inmediato. El tamaño del trackpad es grande, a pesar de que la tendencia en cuanto a notebooks ha sido lo contrario. Yo siempre voy a preferir un trackpad grande, sinónimo de comodidad. En especial cuando tienes dedos torpes.

Y en cuanto a dedos se refiere, destaca su sistema de encendido con detección de huella dactilar. Una función que permite mantener la privacidad de tu trabajo. Detalles que diferencian a este equipo de la competencia, y que suman puntos para convertirse en uno de los favoritos.

Potencia y velocidad

Lo primero que noté fue la rapidez con la que enciende. Esto se debe a que cuenta con una unidad de almacenamiento SSD, es decir, un disco duro en estado sólido.

Utiliza un procesador AMD Ryzen 5 3500U, actualmente considerado el más avanzado dentro de su gama. Diseñados para una performance óptima para el usuario final, se basan en la tecnología Zen que los hace más potentes y rápidos. Optimizan automáticamente la capacidad de respuesta para usar las distintas aplicaciones en simultáneo, lo que se nota al uso ya que tiene una capacidad de respuesta instantánea incluso al sacarle el máximo de provecho con programas corriendo en simultáneo.

La versión que pudimos probar cuenta con 8 GB de memoria RAM, en versión DDR4 que cuenta con doble canal. Esto lo convierte en un equipo mucho más rápido en relación a versiones anteriores de la misma marca.

Es un computador muy potente y rápido, ideal para tareas de edición de gráfica o videos. Por su procesador incluso te sirve si eres gamer.

Batería y comodidad

El Huawei MateBook D 14’ es muy cómodo para transportar, y un punto clave para que esto suceda es su batería. Usándolo para trabajar, con alto brillo de pantalla, la batería me duró aproximadamente 10 horas. Bastante más de lo que esperaba. Sin embargo, lo más atractivo es su cargador. Utiliza un cable USB C por lo cual es pequeño y versátil, ya que el mismo cable puede servir para cargar también otros dispositivos. Lo que más me gustó fue su sistema de carga rápida. Con una hora enchufado el computador, ya estaba lista para seguir trabajando sin cables.

La carga rápida y cargadores prácticos definitivamente le suman puntos a este equipo. No es un misterio que la duración de la batería es esencial para la real transportabilidad de un notebook, por lo que saber que Huawei está invirtiendo en mejoras de batería en sus equipos es una muy buena noticia.

Una cámara escondida

La cámara escondida es uno de sus puntos fuertes y al mismo tiempo, su debilidad. No es un misterio para nadie que la seguridad y la privacidad de usuario es un factor determinante a la hora de escoger un dispositivo. Huawei ofrece una solución innovadora, y ciertamente curiosa. La cámara está escondida y aparece tras apretar un botón. Esto permite que mientras esté oculta, sea imposible grabar cualquier cosa que tú no quieras. Además de ser un remedio ingenioso para un problema de privacidad que cada vez es más importante para los usuarios, es un truco que a nadie deja indiferente. Resulta muy divertido activar y esconder la cámara desde el teclado, quizás porque es algo nuevo a lo que uno no está acostumbrado.

Hasta ese punto, un acierto para Huawei. Sin embargo, al usar la cámara el ángulo desde el teclado simplemente no funciona. No es favorecedor para quien la utiliza, ya que te enfoca desde abajo y hace predominar el mentón. Cualquier persona que acostumbre sacarse buenas selfies sabe que desde abajo es el peor ángulo para una fotografía. Con el equipo de FayerWayer probamos y logramos hacer que la cámara funcionara relativamente bien con la ayuda de un soporte para notebook. No es algo tan terrible y la calidad de imagen es bastante buena. Ojalá este sea un factor a considerar para una próxima versión, ya que el botón de cámara es una excelente idea.

Ecosistema Huawei

Precisamente el elemento diferenciador de este equipo con cualquiera de la competencia, es la propuesta de ecosistema de la marca. Si ya tienes un móvil Huawei, deberías considerar seriamente un upgrade de tu viejo notebook por un MateBook D. Al llamarlo ecosistema nos referimos a que todos los dispositivos de una misma marca se comunican perfectamente entre sí. Un concepto que otras compañías manejan a la perfección hace bastante tiempo, y al que al parecer Huawei está apostando con fuerza.

Hicimos la prueba con un Mate 30 Pro, equipo de alta gama de Huawei. Al posicionar el móvil en el lugar indicado del computador, por medio de la tecnología NFC, éste lo reconoce inmediatamente. Una vez aprobados los permisos, el Huawei MateBook D 14’ virtualiza la pantalla del teléfono, y lo que nos permitió interactuar y controlarlo en tiempo real. Esto incluye escribir textos pero con el uso del teclado del notebook, manipular la cámara del celular e incluso (y en mi opinión su función más útil) manipular archivos de un equipo al otro solo arrastrándolos. Es impresionante lo rápido que funciona. En las oficinas de FayerWayer quisimos poner a prueba la conexión y recorrimos toda la planta del piso (varios metros) sin que se perdiera, lo cual fue una grata sorpresa. Existen varias utilidades para darle a esta función, sin duda una poderosa herramienta para el trabajo, estudios o incluso en el día a día.

Lanzamiento y precios

Huawei lanzará al mercado el MateBook D 14’ y también su versión 15’ el 13 de marzo en Huawei Store y en las principales tiendas de retail del país. Sus precios serán de CL$$599.990 el MateBook D 14’ y de $649.990 el de 15’. Ambas tienen especificaciones similares, aunque varían en el tamaño de su pantalla (y por consecuencia, en la duración de la batería).