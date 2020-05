Coronavirus: Elon Musk amenaza con mudar Tesla Motors por la pandemia

Elon Musk es considerado por muchos como un genio. Aunque los últimos meses también se ha destacado por ser uno de los individuos que más ha criticado la actitud de las autoridad al tratar de prevenir los contagios por Coronavirus Covid-19.

Sobran los casos durante las últimas semanas en donde el ejecutivo ha criticado y hasta se ha burlado por la postura de quienes sólo intentan evitar el crecimiento de la mortal enfermedad.

Pero parece que ahora todo ha llegado a un nuevo nivel de fricciones. Musk ha intentado durante todo este tipo que se reabran las instalaciones de Tesla Motors en Fremont, California, para resucitar la producción de sus coches.

Sin embargo las autoridades locales han impuesto una cuarentena absoluta, donde buena parte de los negocios han sido obligados a cerrar, como una medida para intentar aplanar la curva de contagios.

Elon no está de acuerdo con ello y ahora, según reporta The Guardian, en una última jugada, acaba de elevar las cosas interponiendo una demanda contra el gobierno local, exigiendo que les permitan reactivar la planta de Tesla Motors.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020