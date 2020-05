Coronavirus: ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en la ropa?

Muchas dudas rodean la mente de la población debido al bombardeo de tanta información sobre el coronavirus: ¿a través de cuáles materiales se transmite el COVID-19?

El coronavirus sigue generando muchas dudas en la colectividad. La poca población que sale a las calles debe hacerlo siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Utilizar tapabocas, lavarse las manos frecuentemente y en lo posible utilizar alcohol en gel para desinfectar. Sin embargo hay miles de materiales en los que se puede alojar el virus y sobrevivir durante un tiempo estimado. ¿La ropa? ¿el plástico, acero, cartón? ¿el cabello?

Son muchas preguntas y en este artículo se intentará responder todo basado en la opinión de los expertos. Si ellos tienen interrogantes, imaginen el resto. Aún siguiendo las medidas que estableció la OMS, inevitablemente tendremos que salir de casa para alguna actividad esencial. Bien sea comprar comida o algún producto en la farmacia.

El miedo sigue estando presente en quienes cumplen con todas las recomendaciones. Porque a pesar de seguir las reglas, siempre hay un desadaptado. Lo que genera una pregunta: "si tomo un producto en el supermercado, que anteriormente fue tocado por un infectado ¿se puede transmitir el virus?

Varios científicos coincidieron en que si, pero no hay porqué alarmarse. Explican que si bien hay varios materiales donde el virus se aloja una cantidad de tiempo, al pasar de un objeto a otro pierde fuerza. Sin embargo debe existir precaución y limitar lo que vayamos a tomar con las manos.

Un estudio de un instituto británico, reseñado en el portal Paula Cl afirmó que el virus sobrevive cuatro horas sobre el cobre, 24 en el cartón y hasta 72 sobre el acero y el plástico. Las distintas telas con las que se confecciona la ropa no estuvieron dentro de este estudio. Pero varios profesionales de la salud manifestaron que el personal de los hospitales, que trabaja constantemente con los infectados, si puede retener en la ropa varias partículas del COVID-19.

¿Qué hacer en caso de tener que salir?

Primero que todo mantener la calma. Si no eres parte del personal de los hospitales, no tienes porqué asustarte. Simplemente trata de seguir las recomendaciones de la OMS y en caso de tener que salir lava tus manos antes de salir y cuando regreses. Además de utilizar alcohol en gel en las manos. Mientras estés en la calle evita pasar tus manos por el rostro. Y si todavía te queda alguna duda, cambia de ropa. Es muy probable que no estés infectado, pero los médicos recomiendan hacer todo lo posible para mantener en calma la salud mental.