Coronavirus: científicos explican como funciona en el órganismo la potencial vacuna contra el COVID-19

ULTIMO MOMENTO: VACUNA COVID 19. La Universidad de Oxford confirma el resultado positivo de test en monos con ADN muy similar al humano: la vacuna bloquea la infección en los pulmones, organo de los mas atacados por el virus. Avanza la ciencia y aca estamos reportando directamente del lugar de los hechos @a24noticias @americatv