Amazon Music ya es gratis en México y así puedes obtenerlo

La plataforma de música de Amazon está disponible para todos. Ya no es indispensable ni que seas un usuario. El lado negativo es que la publicidad estará más presente que nunca.

Amazon continua en la búsqueda de conquistar el mercado digital. Si bien su plataforma de música tiene vieja data, durante el último tiempo ha vivido una reinvención. Debido a esto ahora sumó un nuevo atractivo para los usuarios, quienes podrán disfrutar del servicio de manera gratuita en México.

Amazon Music anunció, que desde el 6 de mayo su programa de música estará disponible sin cargos para el territorio Azteca. Añadieron que ni siquiera es necesario estar suscrito al portal. Simplemente ingresando desde las distintas plataformas podrás disfrutar de su catálogo musical.

¿Hay algo negativo en esta propuesta? Claro que sí, no te vamos a mentir. Quienes conecten los auriculares y presionen el botón de "play", estarán bajo la tutela de los anuncios entre canciones. "Es un pequeño a pagar por la salvación", diría Thanos, pero no todos están dispuestos a someterse a este sacrificio. Además manifestaron que no todo el display estará disponible en la carpeta de temas. Así que, tal ves, una que otra pieza se escapará.

Listas musicales disponibles en Amazon

El portal Unocero publicó algunas de las listas que estarán disponibles, quizás las más importantes. "Lo que suena", que tendrá lo mejor de la actualidad musical. "Somos Pop", el ayer y hoy del mejor pop latino. Y "Fuego Latino", el genero urbano en su máximo esplendor.

Para escucharlo debes tener, en cualquiera de tus plataformas, el ordenador Alexa. Después de eso, solo tienes que ejecutar tu voz de mando. Enuncias su nombre y el estilo de música, etapa o artista favorito.